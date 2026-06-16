В Коми тушат восемь лесных пожаров: они произошли из-за гроз

Грозы вызвали восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах Коми Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 16 июня, в Коми тушат восемь лесных пожаров, все они произошли из-за гроз. Об этом свидетельствуют данные ИАС «Лесные пожары».

Пожары произошли в Удорском, Усть-Цилемском и Ижемском районах, а также в Сосногорске и Вуктыле. Все они возникли днем ранее. Причиной каждого из-за этих случаев стала гроза. Совокупная площадь возгораний превышает 50 гектаров.

Всего в июне в Коми зафиксировали 15 лесных пожаров. В результате этих происшествий пострадало 73,35 гектара леса.