В Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Глава Коми поздравил 12 выпускников с максимальными результатами на ЕГЭ по трем предметам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн в своих соцсетях сообщил о первых результатах единого государственного экзамена. Сразу 12 выпускников из разных городов региона набрали максимальные 100 баллов по трем предметам.

По истории высший балл получила Екатерина Квашнина из печорской школы №2 имени А.А. Стенина. По литературе 100 баллов заработали четыре выпускницы: Мария Белитская (школа №7 Сыктывкара), Любовь Конакова (школа №12 имени Олега Кошевого), Ангелина Кучерявых (Лицей народной дипломатии), а также Мирослава Викторова (школа №16 Ухты). По химии максимум набрали семь человек: Ника Панюкова (Женская гимназия Сыктывкара), Арина Бикчурина (Гимназия при Главе в Сосногорске), Ольга Беззубенко (Ухтинский технический лицей имени Г.В. Рассохина) и сразу четверо учеников Физико-математического лицея-интерната Сыктывкара – Арина Ананьева, Сергей Ануфриев, Алексей Прокушев и Анастасия Проскурова.

Глава республики поздравил всех стобалльников и отметил, что их блестящие результаты подтверждают высокий интеллектуальный потенциал, целеустремленность и трудолюбие ребят. По его словам, они – настоящая гордость региона, и никакой экзамен им не страшен.