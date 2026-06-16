Житель Печоры украл телефон для сына в магазине

Украденный смартфон для ребенка обошелся жителю Печоры в год принудительных работ. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Печорский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого признали виновным в грабеже.

Суд установил, что в апреле 2026 года мужчина, уже имевший судимости, пришел в сетевой магазин, чтобы купить смартфон для своего малолетнего сына, так как старый аппарат ребенок сломал. Однако в торговом зале он понял, что денег на покупку не хватает, и тогда попросил консультанта показать ему самый недорогой сенсорный телефон. Когда продавец передал ему устройство, мужчина просто положил его в карман и направился к выходу, а на требование сотрудника магазина вернуть похищенный товар не отреагировал.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и назначил наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 5 процентов из зарплаты осужденного в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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