Житель Коми вместе с приятелем-семиклассником угнал два питбайка: обоих задержали

В Коми 20-летний парень уговорил 14-летнего приятеля угнать два питбайка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 20-летнего и 14-летнего местных жителей подозревают в краже двух питбайков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 44-летняя ухтинка. Горожанка рассказала, что у нее украли два питбайка, которые были припаркованы во дворе. Полицейские задержали подозреваемых. Выяснилось, что вечером юноши заметили питбайки, оставленные без присмотра.

«Старший убедил несовершеннолетнего приятеля завладеть транспортом и помог завести его в обход штатного замка зажигания», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сообщники покатались по городу, а затем спрятали питбайки в лесу. В отношении обоих ухтинцев возбуждены уголовные дела о краже. Кроме того, 20-летнему горожанину инкриминируют вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.