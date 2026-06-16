В детском лагере Коми нашли просроченные продукты

Индивидуальный предприниматель в Коми поплатился 20-дневным запретом деятельности за санитарные нарушения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Коми провело плановую выездную проверку индивидуального предпринимателя, который организует питание в детских спортивных лагерях с дневным пребыванием. Специалисты нашли сразу несколько грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Выяснилось, что сотрудников допустили до работы без сведений о прохождении гигиенического обучения и медицинских осмотров, а также без необходимых прививок и лабораторных анализов на кишечные инфекции. Кроме того, на кухне не соблюдали поточность технологических процессов, неправильно хранили сырье и готовые блюда, а программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП, вообще не выполняли. В питании детей использовали просроченные продукты и те, которые запрещены для детского меню.

По всем этим фактам составили протокол об административном правонарушении и приостановили работу столовой. Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 20 суток. Роспотребнадзор напоминает, что все организации общепита обязаны строго соблюдать санитарное законодательство: проходить медосмотры, делать прививки, соблюдать сроки годности продуктов и технологию приготовления блюд.