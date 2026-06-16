Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 14:31

В Сыктывкаре продадут четыре бывших детсада в деревянных зданиях

Городские власти хотят сэкономить на охране и ремонте пустующих детсадов и продать их бизнесу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пустующие деревянные детсады в поселках Сыктывкара выставят на торги.

Пустующие деревянные детсады в поселках Сыктывкара выставят на торги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Сыктывкара 18 июня рассмотрит план приватизации на 2026 год. В список включили пять бывших образовательных объектов: детсады №104 в Нижнем Чове, №27 в Седкыркеще и Трехозерке, центр развития ребенка №19 в Краснозатонском и учебный корпус в Верхней Максаковке.

Все здания деревянные, в неудовлетворительном состоянии, давно не используются и не соответствуют санитарным нормам. Их продажа пополнит бюджет, позволит сэкономить на содержании и охране.

Ориентировочная стоимость всех объектов – 109,8 миллиона рублей. Окончательная цена определится после оценки.