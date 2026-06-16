В Сыктывкаре продадут четыре бывших детсада в деревянных зданиях

Пустующие деревянные детсады в поселках Сыктывкара выставят на торги. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Сыктывкара 18 июня рассмотрит план приватизации на 2026 год. В список включили пять бывших образовательных объектов: детсады №104 в Нижнем Чове, №27 в Седкыркеще и Трехозерке, центр развития ребенка №19 в Краснозатонском и учебный корпус в Верхней Максаковке.

Все здания деревянные, в неудовлетворительном состоянии, давно не используются и не соответствуют санитарным нормам. Их продажа пополнит бюджет, позволит сэкономить на содержании и охране.

Ориентировочная стоимость всех объектов – 109,8 миллиона рублей. Окончательная цена определится после оценки.