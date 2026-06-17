В Коми без вести пропала 75-летняя Августа Мелехина

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми разыскивают 75-летнюю Августу Мелехину (Семяшкину), жительницу села Койгородок Койгородского района. О ее местонахождении ничего не известно с 15 июня. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Приметы пропавшей: рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. В день исчезновения она была одета в серую куртку, черные штаны и фиолетовые резиновые сапоги.

Поисковики просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Августы Мелехиной, сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Также для проведения поисковых мероприятий требуется помощь добровольцев.