В Коми спасатели пять часов эвакуировали рыбака со сломанной ногой из леса

Пенсионер сломал ногу на реке Вис и оказался отрезан от возможности самостоятельно добраться до медико

В Княжпогостском округе спасатели пришли на помощь пенсионеру, который получил травму во время рыбалки и не смог самостоятельно выбраться из леса.

Как сообщили в аварийно-спасательном отряде «СПАС-КОМИ», сигнал о происшествии поступил днем 15 июня. Около 14:00 в службу спасения позвонил мужчина и рассказал, что его отец сломал ногу на реке Вис в районе Синдора и нуждается в медицинской помощи.

На место выехали сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда. Спасателям пришлось преодолеть сложный маршрут: на болотоходе они добрались до 205-го километра лесной дороги, после чего прошли еще около пяти километров. Навстречу им вышел сын пострадавшего и показал дорогу.

Рыбака эвакуировали из лесного массива и доставили к автомобилю. Затем родственники самостоятельно отвезли мужчину в больницу Емвы.

Спасательная операция завершилась около 21:00. От момента поступления сигнала до возвращения спасателей прошло порядка семи часов, передали в «Комиинформ».