В Коми вернулась дизентерия Флекснера после многолетнего отсутствия

В 2026 году в Коми выявлены случаи дизентерии, которой не было годами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Коми после долгого перерыва снова обнаружили случаи дизентерии Флекснера. Об этом БНК рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Республике Коми Марина Петухова. Она отметила, что в целом ситуация с кишечными инфекциями в регионе остается напряженной.

По данным ведомства, по итогам 2025 года в республике зарегистрировали 3946 случаев кишечных инфекций, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Особенно выросла заболеваемость сальмонеллезом – +44%, и норовирусными инфекциями – +29%. В этом году общее число кишечных инфекций снизилось на 8,5 процента, а энтеровирусных заболеваний стало в пять раз меньше (всего 11 случаев за пять месяцев). Однако медиков встревожило возвращение дизентерии Флекснера, которая передается через сырую воду, немытые овощи и фрукты, а также бытовым путем.

С наступлением лета врачи традиционно ждут роста таких заболеваний – теплая погода создает благоприятные условия для бактерий, а сезон отпусков привозит инфекции из южных регионов и других стран. Чтобы избежать заражения, эпидемиологи рекомендуют соблюдать простые правила: мыть руки после улицы и туалета, перед едой и после контакта с животными, пить только бутилированную или кипяченую воду, следить за сроками хранения продуктов, разделять сырые и готовые продукты и всегда обрабатывать птицу термически.