В Коми трагически завершились поиски пропавшего 71-летнего мужчины

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывдинском районе Коми завершились поиски пропавшего 71-летнего мужчины, его нашли мертвым. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, мужчина – житель села Зеленец. Он пропал в понедельник, 15 июня. Родные пришли к жителю в Коми в квартиру, но не обнаружили его.

«На плите чернел выкипевший чайник. И все говорило о том, что пропавший вышел из квартиры буквально на пару минут», – говорится в сообщении.

К поискам привлекли 20 волонтеров. Они обследовали в общей сложности более 100 километров троп, лесов, кустов, береговой линии, канав и улиц. Однако найти мужчину не удалось. Позднее стало известно, что жителя Сыктывдинского района обнаружили мертвым. О причинах его смерти не сообщается.

«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.