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НовостиПроисшествия17 июня 2026 9:09

Житель Сыктывкара оскорбил прокурора в суде

Суд приговорил 57-летнего рецидивиста к 4 месяцам тюрьмы за грубость
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сосногорске осудили мужчину за неуважение к суду и штраф в 148 тысяч рублей.

В Сосногорске осудили мужчину за неуважение к суду и штраф в 148 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске вынесен приговор 57-летнему жителю Сыктывкара, который уже не раз был судим. Суд признал его виновным в оскорблении гособвинителя.

Как установили следствие и суд, в июне 2025 года мужчина участвовал в заседании апелляционной инстанции по видеосвязи. Ему не понравилась позиция прокурора, и он несколько раз высказал в его адрес грубые и неприличные замечания, чем проявил пренебрежение к судебному процессу.

Суд назначил 4 месяца в колонии особого режима, и дополнительно житель Коми заплатит штраф в размере 148 тысяч рублей.