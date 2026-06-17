В Коми столкнулись «Лада» и автобус: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Коми

Во вторник, 16 июня, под Сосногорском столкнулись «Лада Гранта» и автобус ГАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 6.21. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Легковушка ехала со стороны Сосногорска в сторону Нижнего Одеса. На 24-м километре «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель легковушки. У молодого человека диагностировали ушибленные раны носа и правого бедра. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В момент аварии он был пристегнут. Водитель получил права в 2019 году.