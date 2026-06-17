В Коми закрыли «Чайхану SALAM N1» из-за грубых нарушений санитарных правил

В «Чайхане SALAM N1» нашли нарушения маркировки, хранения продуктов и поточности процессов.

Роспотребнадзор Коми приостановил работу предприятия общественного питания «Чайхана SALAM N1» в Усинске после того, как специалисты ведомства обнаружили там многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В ходе проверки выяснилось, что в заведении отсутствует система менеджмента качества, основанная на принципах ХАССП, не соблюдается поточность технологических процессов, а также допускаются нарушения в маркировке продуктов, их хранении, маркировке кухонной посуды, разделочных досок и уборочного инвентаря.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении и временно запретили деятельность заведения. Усинский городской суд принял решение приостановить работу «Чайханы» на 30 суток. Кроме того, суд рассмотрел еще одно дело о нарушении требований технических регламентов и назначил предпринимателю штраф в размере 30 тысяч рублей.