Сыктывкарец попался на мошенничестве на 325 тысяч рублей: его задержали

Студента из Сыктывкара задержали за мошенничество на 325 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 20-летнего студента подозревают в серии мошенничеств, общая сумма ущерба составила 325 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 19-летний сыктывкарец. Горожанин заявил о хищении денег. Юношу обманул знакомый, с которым они вместе учились в одном вузе. Приятель заявил, что ему нужна помощь в выводе денег с криптокошелька. Под этим предлогом фигурант одолжил у сыктывкарца 119 тысяч рублей. Эти деньги он не вернул.

Выяснилось, что ранее подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, под аналогичным предлогом сыктывкарец занял деньги у второго сокурсника и также не вернул. Сумма ущерба составила 206 тысяч рублей.

«В полиции молодой человек пояснил, что все потраченные деньги ушли на развлечения», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Жителю столицы Коми избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.