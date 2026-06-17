В Коми репчатый лук и капуста подскочили в цене

В Коми в мае выросли цены на мясо кур, масло, пиво и лекарства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Комистата, в мае 2026 года потребительские цены в республике в целом снизились на 0,2%, однако некоторые категории товаров и услуг заметно подорожали. Среди продовольственных товаров рекордный рост показал репчатый лук, цена которого увеличилась на 14%, а белокочанная капуста прибавила 12%.

Также стали дороже овсянка и свекла (по +5%), мясо кур, лимоны, кетчуп, баранки и газировка (по +4%), говядина, рыбные консервы, детские творожки, подсолнечное и оливковое масло, сахарный песок и пиво (по +3%), а также мед, сосиски, сардельки, мороженая рыба, кальмары, кефир, сливки, специи, хлеб, минеральная вода и вино (по +2%).

В то же время помидоры подешевели на 32%, огурцы – на 19%, сладкий перец – на 14%, а яйца – на 5%.