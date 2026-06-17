В Коми спасатели третьи сутки ищут тело 18-летней девушки

В Коми продолжаются поиски девушки, утонувшей 14 июня в устье Сысолы. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели до сих пор не могут найти тело 18-летней девушки, которая утонула 14 июня в реке Сысоле в сыктывкарском микрорайоне Заречье. Как сообщает «Комиинформ», 16 июня специалисты МКУ «ПАСС» Сыктывкар и Сыктывкарского отряда «СПАС-Коми» обследовали акваторию реки, однако поиски результата не дали – даже применение специального оборудования в виде «кошек» не помогло обнаружить погибшую.

Известно, что девушка приехала на отдых из Сысольского района и не знала особенностей течения в этом месте. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в выходные – очевидцем стал рыбак, который видел, как девушку подхватило течение во время купания, он пытался её спасти, но безуспешно. Ранее в городском управлении по делам ГО и ЧС уже сообщали, что за праздничные выходные в водоемах Коми погибли два человека – 21-летний юноша и эта 18-летняя девушка.