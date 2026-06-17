Прокуратура Сыктывкара закрыла группу с насилием для 900 школьников

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Сыктывкара обнаружила в одной из социальных сетей группу, в которой состояло больше 900 местных школьников.
Как выяснилось, публикуемые материалы пропагандировали идеологию насилия среди подростков, а также содержали видеозаписи издевательств с их участием и над несовершеннолетними.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании такой информации запрещенной и ограничении доступа к ней, и суд удовлетворил требования. Сейчас доступ к опасному контенту уже закрыт. Чтобы установить и привлечь к ответственности авторов публикаций и участников сцен насилия, материалы передали в органы внутренних дел, где проводят проверку.