Суд оставил под стражей ухтинку по делу о доведении сына до самоубийства

Подсудимая может скрыться или повлиять на свидетелей, считает суд. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский городской суд 15 июня снова рассмотрел вопрос о мере пресечения для 46-летней местной жительницы, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей с жестоким обращением, в высказываниях угроз убийством своему сыну и в доведении его до смерти.

Напомним, трагедия произошла в марте этого года, и после ареста адвокат женщины уже просил смягчить для нее меру пресечения, однако суд отклонил ходатайство. Известно, что подросток погиб за день до дня рождения.

Принимая решение, судья учел тяжесть и общественную опасность инкриминируемых преступлений, а также данные о личности обвиняемой. Оставаясь на свободе, подсудимая, по мнению суда, может помешать расследованию: оказать давление на свидетелей (в том числе несовершеннолетних, которые дают показания против нее), чтобы те изменили свои слова, либо просто скрыться от правосудия, желая избежать наказания. В итоге суд оставил женщину под стражей на период судебного разбирательства.