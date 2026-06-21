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НовостиПроисшествия21 июня 2026 10:07

В Усинске Toyota сбила 10-летнего велосипедиста

ДТП произошло при выезде автомобиля с прилегающей территории
Источник:kp.ru
Мальчик на велосипеде попал под машину в Усинске

Мальчик на велосипеде попал под машину в Усинске

Дорожный инцидент произошёл 20 июня около 12:20 возле дома №19 по улице Комсомольской в Усинске.

По данным Госавтоинспекции Коми, водитель автомобиля Toyota Venza, мужчина 1975 года рождения, выезжал с прилегающей территории и совершил наезд на мальчика-велосипедиста, который пересекал проезд по линии тротуара справа налево относительно движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал ребёнок 2016 года рождения. У него диагностированы закрытый перелом зуба, а также поверхностные травмы подбородка и правого бедра. Госпитализация не потребовалась.

Отмечается, что в момент происшествия мальчик находился без сопровождения взрослых.