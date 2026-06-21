Пьяный водитель опрокинул ВАЗ в кювет в Коми: пострадали две женщины

Фото: ГАИ Коми

В Троицко-Печорском районе Коми произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась утром 20 июня около 8:19 на автодороге Троицко-Печорск — Комсомольск-на-Печоре — Якша.

По данным Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля ВАЗ-21093, мужчина 1997 года рождения, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На четвертом километре трассы он не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии травмы получили две пассажирки. Женщина 1984 года рождения получила множественные переломы ребер и была госпитализирована. В момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности.

Еще одна пассажирка, женщина 1983 года рождения, получила открытую рану кисти и запястья. Медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Она была пристегнута ремнем безопасности.

Известно, что водитель получил водительское удостоверение в 2024 году.