Здание бывшего городского ОВД в Печоре уйдет с молотка

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В Печоре выставили на продажу бывшее здание городского отдела внутренних дел. Территориальное управление Росимущества объявило торги по реализации федерального имущества, расположенного на Печорском проспекте, 21.

В состав лота входят земельный участок площадью 899 квадратных метров и административное здание площадью 797 квадратных метров. Начальная стоимость имущества составляет 7 млн рублей. При этом земельный участок оценен в 1,2 млн рублей, а здание — в 5,8 млн рублей.

Согласно условиям аукциона, минимальная цена продажи установлена на уровне 50% от начальной стоимости — 3,5 млн рублей. Торги запланированы на 20 июля.

Как следует из документации, административное здание было построено в 1991 году для размещения городского отдела внутренних дел. В последние годы в нем располагались подразделения МВД, в том числе филиал управления вневедомственной охраны по Коми и отдел по вопросам миграции.

По данным обследования, проведенного в 2007 году, степень износа здания составляла 20%.