Поиски Сергея Вдовина продолжаются: нужна помощь жителей Коми

Последний раз Сергея Вдовина зафиксировала камера видеонаблюдения 13 июня

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Коми обратились к жителям поселков Шудаяг и Ярега с просьбой помочь в поисках 50-летнего Сергея Вдовина, пропавшего 13 июня.

Заявка на поиск мужчины поступила волонтерам 18 июня. По имеющейся информации, Сергей проживает в интернате в Шудаяге и в день исчезновения ушел из медицинского учреждения. Известно также, что он имеет ряд заболеваний и нуждается в медицинской помощи.

После получения сообщения о пропаже добровольцы связались с родственниками, полицией и медицинскими организациями, чтобы собрать информацию о возможном маршруте мужчины. Одной из ключевых зацепок стала запись камеры видеонаблюдения. На кадрах, сделанных 13 июня в 14:42, Сергей Вдовин идет по мосту из Шудаяга в сторону Яреги.

В последующие дни волонтеры обследовали лесные массивы, пешеходные тропы, заросшие участки и улицы населенных пунктов. Кроме того, ориентировки были размещены на остановках, в магазинах и других общественных местах.

Несмотря на проведенные поисковые мероприятия, установить местонахождение мужчины пока не удалось. Вместе с тем поисковики получили несколько свидетельств от очевидцев. По их словам, Сергея видели 13 июня автомобилисты и владельцы дачных участков в районе Ярегских дач.

Сейчас добровольцы просят жителей Шудаяга, Яреги и близлежащих дачных товариществ проверить записи с наружных камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов за период с 14:30 13 июня до настоящего времени.

Информацию о местонахождении Сергея Вдовина можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска.