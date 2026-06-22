После жары в Коми придут дожди и холод

После +27 градусов жителей Коми ждут +8 и сильные дожди

Теплая погода в Коми сохранится в начале недели, однако уже со вторника регион начнет ощущать влияние холодного атмосферного фронта.

По данным синоптиков, температура воздуха по республике пока остается на 2–7 градусов выше климатической нормы. На крайнем северо-востоке аномальное тепло сохранится и в начале недели, где превышение нормы достигнет 10–12 градусов.

Существенные изменения погоды ожидаются в западных районах Коми с 23 июня. После дневных температур в пределах +22...+27 градусов воздух сначала остынет до +14...+19 градусов, а со среды максимальные значения составят лишь +8...+13 градусов.

Одновременно возрастет вероятность осадков. Погода станет более облачной, ожидаются дожди различной интенсивности — от умеренных до сильных. Усилится северо-западный ветер.

Восточные районы республики останутся под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с юго-востока. Здесь сохранится жаркая погода, однако возрастет риск грозовых ливней. Местами не исключаются град и шквалистое усиление ветра с порывами до 19–24 метров в секунду.