Жителям Сыктывкара объяснили, почему не стоит спасать птенцов чаек

Чайки все чаще обустраивают гнезда на крышах жилых домов и социальных учреждений

Жители Сыктывкара все чаще замечают на улицах беспомощных птенцов чаек. Однако специалисты предупреждают: в большинстве случаев вмешиваться в их судьбу не стоит.

Как рассказал орнитолог Института биологии Коми научного центра Сергей Кочанов, численность чаек в городе и его окрестностях заметно увеличивается. Этому способствуют благоприятные условия для жизни: отсутствие естественных врагов и доступность пищевых ресурсов, связанных с деятельностью человека.

Чайки нередко устраивают гнезда на крышах многоквартирных домов, промышленных зданий, школ и детских садов. После появления на свет птенцы быстро начинают передвигаться и из любопытства могут покидать гнездо, оказываясь на земле. Благодаря небольшому весу и пуховому покрову такие падения обычно не приводят к серьезным последствиям.

По словам специалистов, родители продолжают заботиться о птенцах и пытаются увести их в безопасное место. Поэтому людям рекомендуется не брать птиц в руки и не пытаться самостоятельно их спасать.

Кроме того, чайки могут быть переносчиками различных заболеваний. Контакт с птицами повышает риск заражения человека.

Орнитологи отмечают, что с другими видами городских птиц ситуация может отличаться. Например, слишком маленькие птенцы воробьев, скворцов или ласточек, выпавшие из гнезда, действительно могут нуждаться в помощи. Однако и в таких случаях специалисты советуют не задерживаться рядом с найденной птицей, поскольку родители способны отыскать птенца по голосу.