В ГАИ опровергли информацию о наезде на пешехода в Ухте

Фото: ГАИ Ухты

[22.06.2026 9:30] Новости Коми: Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Инта, Воркута: Госавтоинспекция Коми опровергла появившуюся в интернете информацию о наезде на пешехода на улице Оплеснина в Ухте.

По данным ведомства, опубликованные сообщения о ДТП не соответствуют действительности. Инцидент произошел 20 июня около 12:55 на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как уточнили в ГАИ, мужчине, переходившему проезжую часть, внезапно стало плохо. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи.

В ведомстве подчеркнули, что дорожно-транспортного происшествия на данном участке дороги не было.

Представители Госавтоинспекции также обратились к журналистам и блогерам с просьбой проверять публикуемую информацию и пользоваться официальными источниками при подготовке материалов.