Долги жителей Коми за «коммуналку» за год снизились на 2,1 млрд рублей

Коммунальные счета в Коми за первый квартал превысили 9 миллиардов.

За январь – март 2026 года жителям Коми начислили за жилищно-коммунальные услуги 9,2 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Однако население перечислило лишь 93 процента от выставленных сумм. Об этом сообщает Комистат.

Из-за неполной собираемости платежей задолженность остается высокой. На конец 2024 года совокупный долг достигал 16,2 миллиарда рублей. К декабрю 2025-го он сократился до 14,5 миллиарда, а в первом квартале 2026-го – до 14,1 миллиарда. Впрочем, не исключено, что часть долгов была просто списана.

Социальную поддержку по оплате жилья и коммуналки в первые три месяца года получили 212,6 тысячи человек. Среднемесячный размер помощи на одного человека составил 1176 рублей.

Жилищные субсидии оформили 12483 семьи – это на 9 процентов меньше, чем годом ранее. Из тех, кто живет в таких семьях, 22 процента имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средний размер субсидии на одну семью в месяц – 3934 рубля.