Татьяна Майкова официально стала министром труда и соцзащиты Коми

Гольдштейн подписал распоряжение о назначении Татьяны Майковой.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн 18 июня назначил Татьяну Майкову на пост министра труда и социальной защиты республики. До этого она с марта 2025 года работала в статусе исполняющей обязанности руководителя ведомства. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства.

Майкова пришла в отрасль больше двадцати лет назад. С августа 2023 года она была первым заместителем министра труда, занятости и социальной защиты, а когда ведомство реорганизовали в министерство труда и социальной защиты, сохранила свою должность. В марте 2025 года на нее временно возложили обязанности главы ведомства, а теперь назначение утвердили официально.

Справка

Татьяна Васильевна родилась в Сыктывкаре 20 апреля 1978 года. В 2000-м окончила Сыктывкарский госуниверситет по специальности «Национальная экономика», получила квалификацию экономиста.

Карьеру начинала в Институте физиологии Коми научного центра УрО РАН как программист II категории. Позже работала в коммерческих структурах – в «Объединенной плитной группе» и представительстве «Жешартского фанерного комбината». С 2005 года перешла на госслужбу: сначала в министерство здравоохранения и соцразвития Коми, а затем – в Агентство по социальному развитию, где прошла путь от главного специалиста до начальника информационно-аналитического отдела. В 2023-м стала первым заместителем министра.

Татьяна Майкова замужем, воспитывает одного ребенка.