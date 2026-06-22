В Коми пьяный водитель устроил ДТП: пострадали женщина и девочка

Фото: Госавтоинспекция Коми

В воскресенье, 21 июня, в Корткеросском районе столкнулись Opel Astra и «Лада Гранта», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 19.05. Пьяный мужчина 1964 года рождения ехал за рулем иномарки по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 64-м километре водитель пошел на обгон. Однако из-за несоблюдения бокового интервала Opel врезался в попутную «Ладу». Оба автомобиля съехали в кюветы.

В результате ДТП пострадали два человека. Женщины 1985 года рождения, управлявшая «Ладой», получила ушиб левого голеностопного сустава. У ее пассажирки 2010 года рождения, диагностировали авторатвму, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. Госпитализация не потребовалась ни женщине, ни девочке.

Водитель Opel получил права в 1999 году. Машину отправили на спецстоянку.