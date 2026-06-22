Коми вошла в топ-25 регионов по доходам населения

Уровень бедности в Коми снизился до 9,4 процента. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по доходам населения по итогам 2025 года. Республика Коми заняла в нём 24-е место. Для сравнения: в 2024-м регион был на 23-й строчке.

Согласно исследованию, жители Коми на свой медианный доход могут купить 2,09 фиксированного набора товаров и услуг – годом ранее этот показатель составлял 2,01. Доля населения за чертой бедности снизилась с 10,3 до 9,4 процента.

Первое место традиционно у Ненецкого автономного округа, где соотношение медианного дохода к стоимости набора достигло 3,99. Второй – Ямало-Ненецкий АО (3,98), третий – Чукотка (3,65). В пятёрку также вошли Магаданская область (3,28) и Москва (3,13). Санкт-Петербург на восьмом месте с показателем 2,66.

В конце списка – Республика Алтай (1,41), Тыва (1,31), Карачаево-Черкесия (1,31) и Ингушетия (1,13). Среднероссийское значение – 2,19, и только 18 субъектов смогли его превысить.