Жительница Коми осуждена за смертельное ДТП на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора

80-летняя ухтинка признала вину в аварии, унесшей жизнь человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский городской суд вынес приговор 80-летней местной жительнице, которую признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Суд установил, что 13 января 2026 года пенсионерка за рулем Toyota RAV4 на трассе «Сыктывкар – Ухта – Печора» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила автомобиль Nissan Primera, который двигался по главной. Водитель Nissan – 65-летний мужчина – получил множественные травмы. Экспертиза показала, что причиной смерти стало нарушение сердечного ритма, которое развилось как осложнение ушиба сердца на фоне хронических болезней потерпевшего.

Виновница аварии полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей и запретил управлять транспортом на два года. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и с осужденной взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу.