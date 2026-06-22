Жители Коми держатся за первую работу почти шесть лет

В Коми на первом месте трудятся 5,8 года – это выше, чем в Москве и Питере. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики hh.ru изучили резюме россиян за 2026 год и выяснили, сколько времени в среднем жители разных регионов проводят на первом месте работы. Коми оказалась в числе лидеров по этому показателю. Так, в республике сотрудники задерживаются у первого работодателя в среднем на 5,8 года. Это значительно выше общероссийского уровня – 4,8 года, и даже больше, чем в некоторых соседних северных регионах.

Дольше всего в России на первой работе не спешат уходить в Еврейской автономной области – 6,3 года. В Забайкальском крае этот показатель достигает 6,1 года, в Кабардино-Балкарии, Архангельской и Магаданской областях – ровно 6 лет. Чуть меньше – 5,9 года – в Мурманской и Липецкой областях, а также в Карачаево-Черкесии. Замыкают десятку лидеров Камчатский край, Костромская область и Коми с результатом 5,8 года.

На другом полюсе – крупнейшие мегаполисы. Москва и Санкт-Петербург демонстрируют самые низкие показатели: в среднем жители столиц работают у первого работодателя всего 4,2 года. В Новосибирской области, Татарстане и Тюменской области – 4,6 года, в Свердловской области и Приморском крае – 4,7 года.