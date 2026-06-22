Управление Следкома по Коми временно возглавил полковник Михаил Нибараков

Полковник из Архангельска временно возглавил следственное управление Коми.

Председатель Следственного комитета России подписал приказ о назначении исполняющим обязанности руководителя управления СК по Коми полковника юстиции Михаила Нибакова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нибараков служит в Следственном комитете с момента его основания. Начинал следователем в одном из районных отделов Архангельской области, затем последовательно прошел все ступени карьерной лестницы. До назначения в Коми он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

С ноября 2015 года управление СК по Коми возглавлял Андрей Исаев: сначала как и. о., а с июля 2016-го - как полноценный руководитель. Он сменил на этом посту Николая Басманова. По данным источников «КП-Коми», Исаев продолжит службу в Сахалинской области.