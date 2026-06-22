В Печоре спасатели вызволили пенсионерку, запертую на балконе

Спасатели вытолкнули заклинившую дверь и освободили женщину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Печоре спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая не могла попасть домой. Как рассказали в «СПАС-КОМИ», женщина вышла на балкон развешивать белье, и в какой-то момент пластиковая дверь захлопнулась.

Родственники попытались открыть её сами, но заклинившая конструкция не поддалась. Женщина смогла передать просьбу о помощи соседям, те позвонили в 112.

Спасателей впустили в квартиру, они вытолкнули дверь и освободили запертую пенсионерку. Операция завершилась к девяти утра. Никто не пострадал.