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НовостиПроисшествия22 июня 2026 14:00

В Печоре спасатели вызволили пенсионерку, запертую на балконе

Пенсионерка вышла развесить белье и не смогла вернуться
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спасатели вытолкнули заклинившую дверь и освободили женщину.

Спасатели вытолкнули заклинившую дверь и освободили женщину.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Печоре спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая не могла попасть домой. Как рассказали в «СПАС-КОМИ», женщина вышла на балкон развешивать белье, и в какой-то момент пластиковая дверь захлопнулась.

Родственники попытались открыть её сами, но заклинившая конструкция не поддалась. Женщина смогла передать просьбу о помощи соседям, те позвонили в 112.

Спасателей впустили в квартиру, они вытолкнули дверь и освободили запертую пенсионерку. Операция завершилась к девяти утра. Никто не пострадал.