В Коми назначили нового начальника управления по контролю за оборотом наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми стал полковник полиции Дамир Губайдуллин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский представил Губайдуллина личному составу. Глава МВД поздравил нового руководителя с назначением и вручил служебное удостоверение. Сицский выразил уверенность, что на новой должности полковник справится со всеми поставленными задачами.

Губайдуллин родился в поселке Митрофан Троицко-Печорского района. Он начал службу с должности милиционера отдельной роты ППС в Ухте. Далее он занимал ряд руководящих должностей в городском отделе МВД. В августе 2022 года Губайдуллин стал заместителем командира отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми. С 2023 года возглавлял ОМВД «Воркутинский».