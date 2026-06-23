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НовостиОбщество23 июня 2026 6:00

Более 336 тысяч жителей Коми инвестируют через брокерские счета

За год количество частных инвесторов в республике увеличилось на 15,8%
Источник:kp.ru
Росту популярности инвестиций способствовало снижение ставок в экономике

Росту популярности инвестиций способствовало снижение ставок в экономике

По данным на начало 2026 года, брокерские счета в Коми открыли 336,6 тысячи физических лиц. За год число инвесторов увеличилось на 15,8%.

Одновременно вырос и объем средств, размещенных на брокерских счетах. Он достиг 34 млрд рублей, что на 24,6% больше по сравнению с началом прошлого года.

Как отмечают в Банке России, интерес к фондовому рынку усилился на фоне снижения процентных ставок в экономике. Наиболее востребованными инструментами среди частных инвесторов в 2025 году стали государственные и корпоративные облигации, а также паевые инвестиционные фонды.

Эксперты отмечают, что такие инструменты привлекают инвесторов возможностью получать стабильный доход при относительно умеренном уровне риска.