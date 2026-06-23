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НовостиОбщество23 июня 2026 6:30

В Коми проводят массовую вакцинацию северных оленей от сибирской язвы

До восьми тысяч оленей привьют в тундре под Воркутой
Источник:kp.ru
Воркутинские оленеводы начали учет новорожденных телят

Воркутинские оленеводы начали учет новорожденных телят

В производственном кооперативе «Оленевод» под Воркутой стартовали коральные работы. Специалисты проводят учет поголовья северных оленей, вакцинацию животных против сибирской язвы и маркировку новорожденных телят.

Работы начинаются сразу после завершения сезона отела. Во время инвентаризации телятам устанавливают ушные метки, а взрослым животным делают профилактические прививки.

Одним из самых трудоемких этапов остается загон стада в кораль. Перед этим оленеводы разделяют животных на несколько групп, чтобы избежать травмирования молодняка.

В ближайшие десять дней через нижний кораль пройдут три бригады оленеводов. Всего специалисты планируют вакцинировать до восьми тысяч северных оленей.

После завершения всех процедур стада отправятся на традиционные летние пастбища к побережью Карского моря.