В Коми проводят массовую вакцинацию северных оленей от сибирской язвы

Воркутинские оленеводы начали учет новорожденных телят

В производственном кооперативе «Оленевод» под Воркутой стартовали коральные работы. Специалисты проводят учет поголовья северных оленей, вакцинацию животных против сибирской язвы и маркировку новорожденных телят.

Работы начинаются сразу после завершения сезона отела. Во время инвентаризации телятам устанавливают ушные метки, а взрослым животным делают профилактические прививки.

Одним из самых трудоемких этапов остается загон стада в кораль. Перед этим оленеводы разделяют животных на несколько групп, чтобы избежать травмирования молодняка.

В ближайшие десять дней через нижний кораль пройдут три бригады оленеводов. Всего специалисты планируют вакцинировать до восьми тысяч северных оленей.

После завершения всех процедур стада отправятся на традиционные летние пастбища к побережью Карского моря.