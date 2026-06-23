В Коми столкнулись Renault и Volkswagen: пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 22 июня, в Ухте столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Passat, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 13.53. Женщина 1984 года рождения ехала за рулем Renault по автодороге Сыктывкар – Нарьян-Мар. На 309-м километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen.

В результате ДТП пострадала водитель Renault. Женщина получила множественные травмы лица. Кроме того, в левый глаз пострадавшей попало инородное тело. Госпитализация женщине не потребовалось. Женщина получила права в 2013 году.