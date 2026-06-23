Сыктывкарские подростки ради забавы сбили с ног женщину

Школьники в Орбите сбили женщину с ног и смеялись.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой группа сыктывкарских подростков развлекается за счет пожилой женщины. На кадрах видно, что один из юношей подходит к ней со спины, делает подножку, она падает, а компания смеётся и преследует пострадавшую несколько метров. Всё это школьники сняли на телефон.

Известно, что инцидент произошёл в микрорайоне Орбита, у станции юннатов, за гаражами. Пользователи соцсетей осудили поступок подростков, а пострадавшей посоветовали обратиться в полицию, как на видео она пригрозила это сделать.

В УМВД по Сыктывкару сообщили, что личности детей, попавших на запись, уже установлены. Сейчас полиция просит горожан помочь в другом – найти пострадавшую женщину. Если вы знаете, кто она, звоните в дежурную часть по телефону 28-26-01.