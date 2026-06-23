В Ухте вынесли приговор за убийство, совершенное 53 года назад

Сын дал показания против отца через 53 года после убийства матери. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский городской суд 23 июня 2026 года рассмотрел дело об убийстве, совершенном еще в 1972 году. Преступление квалифицировали по тогдашней статье «убийство с особой жестокостью», что сейчас соответствует пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

Восьмого августа 1972 года в коммуналке одного из поселков Ухтинского района мужчина поссорился с бывшей супругой, избил ее, а потом ударил кухонным ножом в грудь не меньше трех раз. Женщина умерла по дороге в больницу. Все это видел их трехлетний сын, который спустя 53 года он дал показания в суде и рассказал, что помнит крик матери и удар ножом.

Соседи, прибежавшие на шум, обезоружили нападавшего, но он сбежал. В розыск по всему СССР его объявили 14 августа 1972 года, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор мужчина ни разу не попадал в поле зрения правоохранителей. Оперативники установили, что он сразу покинул место жительства, не выходил на связь с родственниками и мог свободно перемещаться по стране, в том числе под чужими документами или с измененной внешностью.

Суд рассмотрел дело без подсудимого, так как он скрывается до сих пор. Такая процедура допустима, если обвиняемый уклоняется от правосудия, и применяется ради защиты прав потерпевших, особенно по делам с давним сроком давности. Суд признал мужчину виновным и назначил 13 лет колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу.