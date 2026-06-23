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НовостиОбщество23 июня 2026 10:00

Прокуратура Коми помогла многодетной матери получить пособие на ребенка

Многодетной матери из Усть-Куломского района отказали в выплате
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура добилась выплаты для многодетной матери, которой отказали из-за отсутствия судебного решения.

Прокуратура добилась выплаты для многодетной матери, которой отказали из-за отсутствия судебного решения.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Усть-Куломского района, многодетная мать, обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение социальных прав. В феврале 2026 года ей отказали в назначении единовременного пособия при рождении ребенка. Причиной стало то, что брак с отцом ребенка расторгнут, а решение суда об определении места жительства новорожденного женщина не предоставила.

Однако закон требует такого решения только в случае спора между родителями. В этой ситуации спора не было, так как бывший супруг не оспаривал, где будет жить ребенок.

Прокуратура вмешалась и восстановила справедливость. Теперь на основании судебного решения женщина получит положенное ей единовременное пособие.