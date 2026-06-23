Сыктывкарка получила штраф за кражу из Свято-Стефановского собора

Сыктывкарка признала вину в краже из церковной лавки и возместила ущерб.

Сыктывкарский городской суд вынес приговор девушке, которую признали виновной в краже в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

Как рассказали в пресс-службе суда, вечером 9 декабря 2025 года девушка и ее сообщница пришли в Свято-Стефановский кафедральный собор под видом прихожанок и спрятались там до закрытия. Ночью они проникли в церковную лавку, откуда забрали деньги, серебряные украшения и другие товары, в том числе взяли содержимое ящиков для пожертвований.

Девушка полностью признала вину и добровольно возместила весь ущерб. Суд назначил ей штраф в 100 тысяч рублей, но с учетом того, что она уже находилась под домашним арестом и с запретом определенных действий, сумму снизили до 50 тысяч.

Приговор пока не вступил в силу.