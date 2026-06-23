За сутки в Коми произошло два пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 22 июня, в Коми произошло два пожара, в результате этих происшествий никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Один из пожаров произошел в Усть-Куломском районе. На улице Полевой в селе Помоздино загорелась баня. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

«Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», – говорится в сообщении.

Второй пожар произошел в ухтинском СОТ «Геолог-2». На улице Северной загорелся дачный дом. Площадь пожара также составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.