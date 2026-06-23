С 27 июня в Сыктывкаре отключат горячую воду

В Сыктывкаре с 27 июня по 8 июля останавливают подачу горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июня в Сыктывкаре стартует следующий этап гидравлических испытаний тепловых сетей – на этот раз он затронет центральную часть города и микрорайон Строитель. Подача горячей воды будет остановлена с 27 июня по 8 июля включительно.

Полный график плановых отключений опубликован на сайте «Комитеплоэнерго» по ссылке. В графике возможны изменения – всё зависит от результатов испытаний, сложности и объема ремонтных работ.

«Комитеплоэнерго» просит жителей быть осторожными вблизи надземных теплотрасс, тепловых камер и других энергообъектов. При обнаружении утечки горячей воды, провала грунта или открытого люка нужно звонить в тепловую справочную службу по телефону (8212) 24-15-70. Если проблемы внутри дома или квартиры – обращаться в управляющую компанию.

Горячая вода будет отключена по следующим адресам:

ул. 28 Невельской дивизии, 2, 4, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75;

ул. Дальняя, 10, 10/1, 17, 19, 33, 34, 36, 37;

ул. Димитрова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24;

ул. Карла Маркса, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 208/1, 210;

ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Катаева, 2, 2/1, 3-7, 9, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 22, 22/2, 22а, 23а, 25а, 27а, 29, 33а, 35, 35/3, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51;

ул. Кирпичная, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

ул. Коммунистическая, 32-39, 39/1, 41, 41/1, 43, 44, 44/2, 44/3, 44А, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88/1;

ул. Маегова, 5, 7, 11, 18-21, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 45, 47, 50;

Мирный переулок, 5а;

ул. Морозова, 1а, 2, 3, 3/1, 3/2, 7, 9, 11/1, 11/2, 13, 15, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 52, 53;

Нагорный проезд, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Октябрьский проспект, 40-45, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 53, 54, 55, 55а, 58, 59, 59а, 60-70, 72, 74-82, 82/1, 83, 84, 84/4, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;

ул. Оплеснина, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/4, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24-27, 29, 29а, 30-37, 41/1, 42-45, 52, 54, 54/1, 54а, 56, 58, 58а, 60;

ул. Орджоникидзе, 51, 51/1, 51/2, 52, 54, 58, 59, 61, 61/3, 61а, 61б, 62, 63а, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 75, 75/1, 77, 79, 81, 84/2, 84/3;

ул. Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;

Парковый проезд, 2а, 4а;

ул. Старовского, 10, 16, 16/1, 17, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 59, 61;

ул. Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20а;

ул. Юхнина, 21, 22, 23, 26.