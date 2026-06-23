В Коми увеличились расходы на соцполитику, спорт и здравоохранение

Минфин Коми отчитался об исполнении бюджета за 2025 год. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр финансов Коми Владимир Казаков выступил на сессии Госсовета с докладом об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 88,9 миллиарда рублей. Основные источники – налог на прибыль организаций, НДФЛ и налоги на имущество – дают 83,5 процента всех поступлений.

Безвозмездная помощь из федерального центра выросла на 28 процентов – до 16,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2024-м она составляла 13 миллиардов.

Несмотря на сложную финансовую обстановку, республика сохранила социальную направленность бюджета – на соцсферу традиционно уходит около 67 процентов расходов. В 2025 году финансирование социальной политики выросло на 12 процентов, физической культуры и спорта – на 27, здравоохранения – на 10,6 процента.

Общие расходы бюджета в 2025 году составили 132,4 миллиарда рублей – на 8,7 миллиарда (7 процентов) больше, чем годом ранее. При этом доходы упали на 15,6 миллиарда – до 106,2 миллиарда.

Госдолг республики за год увеличился на 14,1 миллиарда рублей. Основной прирост дали кредиты банков. При этом в структуре долга по-прежнему преобладают бюджетные кредиты с низкой ставкой – 60,3 процента, на рыночные обязательства приходится 39,7 процента.