Сыктывкарец помог легализоваться шестерым иностранцам: его задержали

Жителя Сыктывкара задержали за организацию незаконной миграции Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец действовал в составе преступной группы. Горожанин изготавливал поддельные договоры безвозмездного пользования квартирой. Делалось это без ведома владельца жилья. Эти документы житель столицы Коми продавал мигрантам. Благодаря этому иностранцы получали право на временную регистрацию.

«Таким способом подозреваемый помог легализоваться на территории столицы региона 6 иностранным гражданам», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли различную документацию, телефоны, электронное оборудование для печати и другие предметы. Фигуранта заключили под стражу. Обстоятельства преступления выясняются. Сотрудники полиции ищут соучастников сыктывкарца.