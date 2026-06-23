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НовостиОбщество23 июня 2026 13:16

В Сыктывкаре устраняют последствия непогоды

Мартышин рассказал об устранении последствий непогоды в Сыктывкаре
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Во вторник, 23 июня, в Сыктывкаре продолжают устранять последствия непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Максим Мартышин.

В столице Коми наводят порядок, несмотря на залповый ливень. Коммунальщики убирают упавшие ветки с дорог и тротуаров. Кроме того, работники очищают ливневые колодцы для лучшего прохождения вод. В столице Коми также убирают мусор, нанесенный водами.

При этом в Сыктывкаре ведутся не только экстренные работы. В столице Коми ведется покос обочин. В городе также привели в порядок придомовые территории. В парках провели ручную уборку.