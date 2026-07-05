Музеи, театры и библиотеки Коми присоединились к всероссийской акции

До середины августа семьи смогут посещать культурные мероприятия на льготных условиях

С 1 июля по 15 августа в Коми проходит летний этап всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Она позволяет семьям посещать культурные мероприятия на льготных условиях.

Чтобы воспользоваться предложением, обладателю «Пушкинской карты» необходимо приобрести билет на одно из мероприятий, отмеченных специальным тегом «Приведи родителей» на портале PRO.Культура.РФ. После этого родители или законные представители смогут купить билет на тот же сеанс со скидкой, предъявив билет владельца карты в кассе.

В этом году к акции присоединились 23 учреждения культуры Коми. Для жителей и гостей республики подготовили более 50 мероприятий — экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы, лекции и квизы.

В числе участников — Национальная библиотека Республики Коми, Молодёжная библиотека, Национальная галерея Республики Коми, Центр культурных инициатив «Югор», а также учреждения культуры из Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Усинска, Печоры, Сосногорска и еще ряда городов и районов региона.

Подробная информация о программе акции, условиях участия и расписании мероприятий опубликована на портале PRO.Культура.РФ и официальных ресурсах учреждений культуры.