Дроппера из Дагестана обязали вернуть пенсионерке из Сыктывкара 230 тысяч рублей

Жертве телефонных мошенников из Коми вернут 230 тысяч рублей через суд

Прокуратура Сыктывкара добилась через суд взыскания денежных средств в пользу 61-летней местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников.

Как установили в ходе изучения материалов уголовного дела, в мае 2024 года злоумышленники под предлогом дополнительного заработка убедили пенсионерку перевести 230 тысяч рублей на чужой банковский счет. Получателем средств оказалась 25-летняя жительница Республики Дагестан, выступившая дроппером.

Для защиты прав потерпевшей прокуратура обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском о взыскании похищенных денег, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.