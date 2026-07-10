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НовостиОбщество10 июля 2026 6:00

Дроппера из Дагестана обязали вернуть пенсионерке из Сыктывкара 230 тысяч рублей

После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение
Источник:kp.ru
Жертве телефонных мошенников из Коми вернут 230 тысяч рублей через суд

Жертве телефонных мошенников из Коми вернут 230 тысяч рублей через суд

Прокуратура Сыктывкара добилась через суд взыскания денежных средств в пользу 61-летней местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников.

Как установили в ходе изучения материалов уголовного дела, в мае 2024 года злоумышленники под предлогом дополнительного заработка убедили пенсионерку перевести 230 тысяч рублей на чужой банковский счет. Получателем средств оказалась 25-летняя жительница Республики Дагестан, выступившая дроппером.

Для защиты прав потерпевшей прокуратура обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском о взыскании похищенных денег, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.