В Коми 17-летний пьяный водитель получил реальный срок за смертельное ДТП

Подросток без прав насмерть сбил человека в Коми и получил два года колонии

Сыктывдинский районный суд вынес приговор 17-летнему жителю Сыктывкара, признанному виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

Как установил суд, ночью 1 января 2026 года подросток после употребления спиртного решил развезти друзей по домам. Проезжая через село Палевицы, он сбил пешехода, который двигался во встречном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что несовершеннолетний не имел водительских прав и управлял автомобилем незаконно. В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.