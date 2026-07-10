Жительница Сыктывкара обманула мужчину на похоронах погибшего участника СВО

Женщина получила 50 тысяч рублей, но обещанные услуги так и не оказала.

Сыктывкарский городской суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как установил суд, женщина знала, что расходы на перевозку тела погибшего военнослужащего к месту захоронения полностью оплачиваются за счет федерального бюджета. Несмотря на это, она убедила знакомого погибшего, что может организовать перевозку за 50 тысяч рублей.

Получив деньги, женщина не выполнила взятые на себя обязательства, причинив потерпевшему материальный ущерб.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.